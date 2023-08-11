Куряне взяли в полтора раза большее ипотечных кредитов, чем в прошлом году

Доля просроченной задолженности составила менее 0,3% кредитного портфеля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В первом полугодии 2023 года жители Курской области оформили почти 5,2 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Их количество увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, общий объем составил 16,5 млрд рублей.

Пик выдачи ипотеки пришелся на первый месяц лета. В июне 2023 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 3,3 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в этом же периоде 2022-го. В регионе средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июне этого года составила 8,6% годовых.

Как сообщили в Отделении Курск Банка России, куряне являются ответственными заемщиками: доля просроченной задолженности составила менее 0,3% кредитного портфеля.

Средний срок кредита вырос на полтора года и достиг 23 лет и девяти месяцев. Средний размер ипотеки также увеличился на 140 тысяч рублей - до 3,2 млн рублей.