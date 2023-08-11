Опубликованы списки первокурсников Фото: Даниил НАЙХИН

В курских вузах завершились приемные кампании. Опубликованы списки первокурсников, начата подготовка к их приему в стенах высших учебных заведений. В этом году дети участников специальной военной операции и сами участники смогли поступить на бюджет, сообщили в Правительстве региона.

Так, например, студентами одного из курских вузов в результате зачисления на приоритетном этапе по отдельной квоте стали один участник и 13 детей участников СВО. Два человека из категории детей, чьи родители погибли при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО, были зачислены без вступительных испытаний.

Также вуз полностью взял на себя обязательство по оплате обучения студента второго курса, отец которого героически погиб в ходе специальной военной операции.

Ребята выбрали разные направления подготовки, среди которых «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело», «Юриспруденция», «Журналистика», «Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование», «Лингвистика», «Туризм», «Физическая культура».