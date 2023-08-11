В Курской области 1 сентября могут сделать выходным днем

Выходным 1 сентября будет только для работников курских предприятий, если предложение примут Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области могут объявить 1 сентября выходным днем. Такое предложение поступило от одного из депутатов регионального заксобрания.

Владимир Федоров обратился к Губернатору Курской области с предложением сделать 1 сентября выходным днем.

- Первый учебный день - это очень ответственное событие. Большинство родителей вынуждено отпрашиваться на работе, чтобы поддержать в этот момент своего ребенка, - комментирует свою инициативу парламентарий.

Напомним, что ранее 31 декабря был объявлен выходным.

Ранее КП сообщала, что в курских вузах завершились приемные кампании. Опубликованы списки первокурсников, начата подготовка к их приему в стенах высших учебных заведений. В этом году дети участников специальной военной операции и сами участники смогли поступить на бюджет, сообщили в Правительстве региона.

Так, например, студентами одного из курских вузов в результате зачисления на приоритетном этапе по отдельной квоте стали один участник и 13 детей участников СВО. Два человека из категории детей, чьи родители погибли при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО, были зачислены без вступительных испытаний.