10 августа ВСУ обстреляли деревню в Курской области

Об атаке сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Деревня Заболотовка Глушковского района Курской области 10 августа обстреляна со стороны Украины.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Зафиксировано восемь прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей. Собственникам окажем помощь.

Ранее КП сообщала, что 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины.

Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Затем ребенка доставили в центральную районную больницу для осмотра.