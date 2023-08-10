В Курской области откроют новые площадки для выполнения ГТО

Ко Дню физкультурника в четырех районах Курской области откроются площадки для выполнения нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". С учетом новых объектов в регионе будет действовать уже 30 таких спортивных уличных сооружений. Все они появились благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Об этом сообщили в Правительстве Курской области.

Все адреса и контактные данные Центров тестирования в Курской области сможете посмотреть в личном кабинете во вкладке "Центры тестирования" на сайте gto.ru

Площадки ГТО позволяют самостоятельно готовиться и успешно справляться с испытаниями физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».