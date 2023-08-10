Куряне могут принять участие в конкурсе «Живая старина»

Конкурс пройдет в шести номинациях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приглашаем принять участие в областном конкурсе «Живая старина» для собирателей фольклорно-этнографических материалов. К нему могут присоединиться все любители традиционной культуры. Организатор – Курский областной Дом народного творчества.

Всего шесть направлений. Можно выбрать одно или несколько. Вот они:

Музыкальный фольклор

Обряды жизненного цикла

Традиционные формы словесного фольклора

Народные традиционные промыслы и ремесла

Описание народного костюма, настольников, рушников и т.д.

Традиционная культура казаков Курской области

Отправить заявку можно до 2 октября на почту odnt_paint@mail.ru с пометкой в теме «Живая старина». Подробности – в положении, телефон для справок: +7 (4712) 54-96-14. Итоги объявят в ноябре. Самые интересные исследования войдут в Каталог объектов нематериального культурного наследия Курской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры Курской области.