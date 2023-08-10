Курянка вышила карту региона

Руководитель клуба лоскутного шитья «Яблочко» Елена Кондручина представит вышитую карту Курской области в Чебоксарах на фестивале «Вышитая Россия». Специально для карты каждый район вручную вышил фрагмент с изображением своих ярких культурно-исторических достопримечательностей, традиционных орнаментов и герба, рассказали в Министерстве культуры Курской области.

На карте раскинулись антоновка, Курская магнитная аномалия, Коренная пустынь, кожлянская глиняная игрушка. На фрагменте Советского района – курский соловей, музей имени Вячеслава Клыкова и слова знаменитого земляка: «Вот откуда силушка-то берется – от родной земли!». Среди вышивальщиков есть и мужчина. Житель села Веселое Глушковского района, пенсионер Сергей Ревинский изобразил орнамент со старинного рушника своего села.