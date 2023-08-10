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НовостиЗвезды10 августа 2023 10:16

Курянка вышила карту региона

На вышитой карте Курской области есть антоновка, магнитная аномалия, Коренная пустынь, кожлянская глиняная игрушка
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Руководитель клуба лоскутного шитья «Яблочко» Елена Кондручина представит вышитую карту Курской области в Чебоксарах на фестивале «Вышитая Россия». Специально для карты каждый район вручную вышил фрагмент с изображением своих ярких культурно-исторических достопримечательностей, традиционных орнаментов и герба, рассказали в Министерстве культуры Курской области.

На карте раскинулись антоновка, Курская магнитная аномалия, Коренная пустынь, кожлянская глиняная игрушка. На фрагменте Советского района – курский соловей, музей имени Вячеслава Клыкова и слова знаменитого земляка: «Вот откуда силушка-то берется – от родной земли!». Среди вышивальщиков есть и мужчина. Житель села Веселое Глушковского района, пенсионер Сергей Ревинский изобразил орнамент со старинного рушника своего села.