В Курске отремонтировали Вечный Огонь

На время ремонта негасимое пламя хранилось в специальном резервуаре Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в парке «Патриот» завершен ремонт гранитного надгробия «Неизвестному Солдату Курской земли» с Вечным огнем. Здесь восстановили скульптурные композиции и заменена гранитная облицовка. Также выполнены работы по устройству гидроизоляции и восстановлению патины.

Кроме того, специалисты провели техническое обслуживание Вечного огня: очистили горелки и форсунки от загрязнений, проверили работоспособность и смазку кранов, протестировали на герметичность газопроводы. По традиции на время ремонта негасимое пламя хранилось в специальном резервуаре. Теперь его вернули на мемориал и снова зажгли Вечный огонь.

Выполнена часть процедур по реставрации памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову: поверхность очистили от загрязнений, удалили очаги коррозии, восстановили патину. В настоящее время работы приостановлены. После проведения мероприятий, посвященных 80-летию победы в Курской битве, подрядчик приступит к замене гранитного основания памятника, сказали в Правительстве региона. Также будет завершен ремонт памятного знака жертвам холокоста.