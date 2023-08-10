В Курске строят футбольное поле

В Железнодорожном округе Курска идет строительство футбольного поля.

Администрация Курска и Фонд развития города поддержали инициативу детской футбольной школы «ФИНТ». Строительство ведется за счет средств инвестора, отметили в мэрии города.

Сейчас на месте работ выкопан котлован, так как устройство специального искусственного покрытия требует определенной «подушки», проведена система водоотведения. По периметру уже выложены поребрики - границы поля.

Сейчас ведутся работы по установке последнего слоя - отсева, который подготавливается на заводе. Введение коммуникаций планируется после завершения первого этапа работ.

Футбольное поле будет открытое, оснащено освещением и ограждением. Планируется установка мини-трибун и раздевалок, также благоустройство близлежащей территории – создание подъезда к полю и стоянки.