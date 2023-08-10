В центре Курска идут дорожные работы

В центре города снова перекладывают асфальт Фото: Даниил НАЙХИН

В городе продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на улице Александра Невского. Специалисты продолжают мероприятия по установке бортового камня, также там установили 126 новых бордюров.

На улице Ленина накануне ночью уложили 6200 кв. м верхнего слоя покрытия, а также провели фрезерование старого покрытия транспортного кольца на Московской площади.

Дорожники провели аналогичные работы и продолжили замену бордюров на улице Александра Невского, фрезеровку кольца на Московской площади и укладку верхнего слоя на улице Ленина.

Напомним, благодаря национальному проекту «БКД» в этом году на 36 дорогах областного центра будет выполнен капитальный ремонт покрытия, общая протяженность которого составляет почти 39 километров.