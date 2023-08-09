Следователи назвали причины двух пожаров на крышах многоэтажек под Курском

Два пожара произошли с разницей в пару часов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

КП уже рассказывала, что в Курчатове Курской области во время проведения капремонта произошло возгорание утеплителя на крыше дома №31 на улице Ленинградской. ЧП произошло 9 августа примерено в половине двенадцатого дня.

- Возгорание оперативно ликвидировали. Огонь охватил площадь 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС Курской области.

Буквально через два часа, в 13.40 9 августа поступило сообщение о загорании на кровле еще одного пятиэтажного жилого дома в Курчатове. Пламя охватило крышу соседней с 31-м домом по улице Ленинградской многоэтажки - дома номер 37.

К месту этого пожара прибыли три подразделения. Огонь бушевал на площади 50 квадратных метров.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщили в СУ СК РФ по Курской области, причина первого пожара по предварительным данным - оставленная газовая горелка на кровле дома. Ее здесь забыли строители, которые делают капитальный ремонт многоэтажки по Ленинградской, 31.

Причиной второго пожара по данным СК, может быть короткое замыкание и перекидывание пламени на соседний дом.