Под Курском нашли артснаряд

9 августа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Дмитриевском районе Курской области, село Крупец.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

- Здесь обнаружен артснаряд 76 мм. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сообщили в ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.