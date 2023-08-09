10 августа в Курске отключат воду

Под отключение попадают десятки многоэтажек Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 августа, в четверг, в связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ будет прекращена подача воды с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в мэрии города.

Воду отключат:

— микрорайон «КЗТЗ»,

— на улице Энгельса (от улицы Литовской до реки Сейм) с прилегающими по обе стороны улицами, 3-я Песковская, Шоссейные переулки, Литовская (от улицы Овечкина до улицы Энгельса) с прилегающими, Малиновые переулки и 2-й Литовский переулок.

— проспект Н. Плевицкой и В.Клыкова, улица 50 лет Октября (от улицы Суворовской до улицы 2-й Орловской), улица Бойцов 9-й Дивизии (от дома № 134 и выше), улица Аэродромная и Аэродромные переулки, Суворовские переулки, улица Пирогова и переулок Пирогова, улица Беговая, улица Асеева, Благодатные переулки, улицы Фатежские, улица Запольная (от дома № 7 и выше) и Запольные переулки, улица Планерная и Планерные переулки, улица Бурцевка (от дома № 36 и выше), Бурцевские переулки и Бурцевский проезд, улица Косиновская, улицы Масловка и Новая Масловка, улица Пучковка (от дома № 17 и выше), 1-я и 2-я Орловская улицы, улица Звездная, проспект Хрущева (четные номера домов), улица Веспремская, улица Студенческая, проспект Дружбы (кроме домов №№ 20 — 28), улица Орловская, проспект Сергеева, проспект Энтузиастов (нечетные номера домов), Майский бульвар (дома № 9 и № 11),застройки индивидуальных жилых домов по проспекту Дружбы с прилегающими улицами.