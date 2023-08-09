В курском "городе атомщиков" потушили пожар на крыше пятиэтажки

Пожарные эвакуировали 13 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Пожар в "городе атомщиков" Курчатове Курской области ликвидирован.

В 11.38 9 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании на крыше пятиэтажного жилого дома.

К месту происшествия были направлены все экстренные службы.

Огонь бушевал на площади 60 квадратов. Информация о пострадавших не поступала. По оперативным данным пожарные эвакуировали 13 человек, жильцов дома. Специалисты госпожнадзора устанавливают причины пожара.

Огонь тушили три единицы техники и семь огнеборцев, добавили в МЧС.

Соблюдайте правила пожарной безопасности, предупреждают в МЧС региона.