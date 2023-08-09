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НовостиОбщество9 августа 2023 8:46

Ко Дню знаний куряне могут оформить со скидкой подписку на издания для детей

Сделать это можно онлайн
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Акция проходит до 13 августа

Акция проходит до 13 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 7 по 13 августа куряне могут подписаться на детско-юношеские издания со скидкой более 30%. Акция проходит в преддверии 1 сентября.

Совместно с издательскими домами «Почта России» снизила стоимость подписки на второе полугодие 2023 года на 50 печатных изданий. В акции участвуют федеральные газеты и журналы об образовании, науке, культуре, творчестве, экологии, животных. Среди них — «Мурзилка», «Думай», «Веселые картинки», «Непоседа», «Юный эрудит», «Классный журнал», «Пульс природы» и другие.

Подписаться на периодику можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». Нужное издание легко выбрать по названию или индексу в поисковой строке, а также по алфавиту, теме и интересам. Оформление займет несколько минут.

Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

Также продолжается благотворительная акция «Дерево добра», которая позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке.