Ко Дню знаний куряне могут оформить со скидкой подписку на издания для детей

Акция проходит до 13 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 7 по 13 августа куряне могут подписаться на детско-юношеские издания со скидкой более 30%. Акция проходит в преддверии 1 сентября.

Совместно с издательскими домами «Почта России» снизила стоимость подписки на второе полугодие 2023 года на 50 печатных изданий. В акции участвуют федеральные газеты и журналы об образовании, науке, культуре, творчестве, экологии, животных. Среди них — «Мурзилка», «Думай», «Веселые картинки», «Непоседа», «Юный эрудит», «Классный журнал», «Пульс природы» и другие.

Подписаться на периодику можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». Нужное издание легко выбрать по названию или индексу в поисковой строке, а также по алфавиту, теме и интересам. Оформление займет несколько минут.

Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

Также продолжается благотворительная акция «Дерево добра», которая позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке.