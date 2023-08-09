Как в Курской области отметят День физкультурника?

Состоятся массовые зарядки, прием нормативов ГТО, турниры по пляжному футболу и волейболу, пауэрлифтингу и гиревому спорту Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области 12 августа пройдет День физкультурника. Это один из старейших государственных праздников – его начали отмечать с 1939 года. В год 100-летия Минспорта России он проходит масштабнее, чем обычно.

12 августа праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Там состоятся массовые зарядки, прием нормативов ГТО, турниры по пляжному футболу и волейболу, пауэрлифтингу и гиревому спорту, футболу, настольному теннису. Запланированы Веселые старты, тематические выставки в библиотеках, занятия в рамках проекта «Уличная атлетика».

В Курске День физкультурника стартует в 9:00 в парке «Боева Дача» с легкоатлетического кросса. В Детском парке состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», презентация спортивных федераций и показательные выступления по единоборствам. Также запланированы блиц-турнир по шахматам, детский футбольный фестиваль «Авангарда», флешмоб «Готов к ГТО».

В Беловском, Конышевском, Рыльском, Щигровском районах будут открыты площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО. Они построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В поселке Прямицыно начнет работу умная площадка, построенная по федеральному проекту «Бизнес-спринт», а в селе Солдатское Горшеченского района откроется спортивная площадка, которая появилась благодаря проекту «Народный бюджет».