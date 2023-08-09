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НовостиЗвезды9 августа 2023 6:33

В Курске пройдут мероприятия в рамках проекта "Лето в городе"

Курян и гостей приглашают в парки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На городских площадках пройдут культурные мероприятия

На городских площадках пройдут культурные мероприятия

Фото: Даниил НАЙХИН

Учреждения культуры Курска приглашают на мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2023. Лето в городе»:

9 августа

«Летний парк чтения»:

— 10.00 17-й Степной пер.

— 11.00 парк Железнодорожников

— 17.00 парк Героев Гражданской войны

«Танцующий город»:

— 18.00 парк Героев Гражданской войны

10 августа

«Летний парк чтения»:

— 11.00 парк им. Дзержинского

— 11.00 парк КЗТЗ

— 17.00 пл. Рокоссовского

«Русь мастеровая»:

— 16.00 пл. Рокоссовского

«Лиричные вечера»:

— 18.00 площадь МБУК ГКЦ «Лира»

11 августа

«Музыкальный парк»:

— 18.00 парк им. Дзержинского

«ЮнКинРаrk»:

— 20.00 парк Героев Гражданской войны

12 августа

«Субботний вечер»:

18.00 парк Героев Гражданской войны