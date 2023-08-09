В Курске пройдут мероприятия в рамках проекта "Лето в городе"

На городских площадках пройдут культурные мероприятия
Фото: Даниил НАЙХИН
Учреждения культуры Курска приглашают на мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2023. Лето в городе»:
9 августа
«Летний парк чтения»:
— 10.00 17-й Степной пер.
— 11.00 парк Железнодорожников
— 17.00 парк Героев Гражданской войны
«Танцующий город»:
— 18.00 парк Героев Гражданской войны
10 августа
«Летний парк чтения»:
— 11.00 парк им. Дзержинского
— 11.00 парк КЗТЗ
— 17.00 пл. Рокоссовского
«Русь мастеровая»:
— 16.00 пл. Рокоссовского
«Лиричные вечера»:
— 18.00 площадь МБУК ГКЦ «Лира»
11 августа
«Музыкальный парк»:
— 18.00 парк им. Дзержинского
«ЮнКинРаrk»:
— 20.00 парк Героев Гражданской войны
12 августа
«Субботний вечер»:
18.00 парк Героев Гражданской войны