Более тысячи ветеранов получат выплаты к 80-летию Победы в Курской битве

Сумма выплаты составит от пяти до десяти тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области для ветеранов предусмотрена дополнительная выплата к 80-летию победы в Курской битве. Она составляет десять тысяч рублей. Такая мера поддержки предусмотрена для 102 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, войны с Японией. Вдовам и вдовцам ветеранов выдадут единовременную выплату в размере пять тысяч рублей. Она положена 1 067 жителям региона, сообщили власти Курской области.

На эти цели предусмотрено более 11 млн рублей из областного бюджета. Выплаты будут произведены до 10 августа этого года. Для этого заявления и документов не потребуется. Выплата осуществляются по ранее составленным органами соцзащиты спискам.