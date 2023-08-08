До конца года в Курске планируют обновить весь автобусный парк

Губернатор Курской области Роман Старовойт принял участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт». Заседание прошло в Москве под председательством помощника Президента РФ Игоря Левитина.

- С 1 января 2023 года правительство региона реализует масштабные изменения в областном центре и районах. Ключевая задача – обновление всего транспорта и переход всех маршрутов на работу по брутто-контрактам. Проводимые изменения должны обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, а также регулярную работу общественного транспорта, - сказал глава региона.

На текущий момент обновлено 57 % общественного транспорта, при этом весь подвижной состав обеспечен оборудованием для безналичной оплаты проезда. До конца года планируется обновить весь автобусный парк – 308 единиц, реконструировать более 20 км трамвайной инфраструктуры и приобрести 40 единиц подвижного состава для обслуживания 26 межмуниципальных маршрутов.