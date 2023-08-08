Аграрии Курской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

Средняя урожайность – 58,5 центнера с гектара Фото: Светлана ВОЛКОВА

Благодаря установившейся хорошей погоде аграрии Курской области нарастили темпы уборки зерновых культур.

По оперативным данным, на сегодняшний день убрано 244 тысячи гектаров зерновых, колосовых и зернобобовых культур. Это 32% от их общей площади. Намолочено более 1 млн 400 тысяч тонн зерна, средняя урожайность – 58,5 центнера с гектара, сообщает Правительство региона.

В планах убрать не менее 5,5 миллиона тонн зерна. В уборочной кампании задействовано более трех тысяч единиц техники.

Ранее КП сообщала, что в Курской области годовая инфляция в июне ускорилась до 3,1% после 2,3% в мае. Это соответствовало общероссийской динамике. По данным курского отделения Банка России, в Курской области инфляция была даже несколько ниже, чем в ЦФО и России в целом (3,6% и 3,3% соответственно). Годовой рост цен ускорился в основном по данным аналитиков из-за ослабления рубля, смещения сезонности в ценах на овощи, увеличения издержек производителей, а также активизации спроса на отдельные непродовольственные товары.