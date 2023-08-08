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НовостиТуризм8 августа 2023 8:53

На Северный фас Курской Дуги организуют бесплатные экскурсии

Туристам покажут также новый мемориал
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе много памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне

В регионе много памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершаются работы по строительству в регионе первой очереди мемориального комплекса «Курская битва». Скоро туда будут организованы бесплатные экскурсии.

7 августа на объекте прошло совещание региональных чиновников.

Объект готов уже на 90%: установлен сам памятник солдату, уложена плитка, подготовлена парковка, ведется обшивка пилонов кортеновской сталью и озеленение территории. Также проходят отделочные работы в павильоне, где разместятся кафе и сувенирный магазин.

В честь 80-й годовщины Победы в Курской битве специалисты ТИЦ проведут несколько бесплатных экскурсий по Северному фасу Курской дуги, включающие посещение нового мемориального комплекса. Об этом сообщает туристско-информационный центр Курской области.