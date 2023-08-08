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НовостиОбщество8 августа 2023 8:42

На вокзале в Курске поставили арт-объект к годовщине легендарной битвы

Он представляет собой изображение советского танка и цифры "80"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

На курском железнодорожном вокзале появился новый арт-объект

В преддверии 80-й годовщины Победы в Курской битве в здании вокзала установлен арт-объект. Место расположения выбрано неслучайно: курский вокзал считается монументальным памятником Победы в Курской битве.

Арт-объект представляет собой объемную конструкцию с цифрой 80 и фигурой танка — символа сражения, переломившего ход Великой Отечественной войны.

Макет арт-объекта разрабатывали специалисты Центра компетенций развития городской среды Курской области. Идею его размещения в здании вокзала поддержало руководство компании ОАО «РЖД», рассказали в Правительстве региона.