На вокзале в Курске поставили арт-объект к годовщине легендарной битвы

На курском железнодорожном вокзале появился новый арт-объект

В преддверии 80-й годовщины Победы в Курской битве в здании вокзала установлен арт-объект. Место расположения выбрано неслучайно: курский вокзал считается монументальным памятником Победы в Курской битве.

Арт-объект представляет собой объемную конструкцию с цифрой 80 и фигурой танка — символа сражения, переломившего ход Великой Отечественной войны.

Макет арт-объекта разрабатывали специалисты Центра компетенций развития городской среды Курской области. Идею его размещения в здании вокзала поддержало руководство компании ОАО «РЖД», рассказали в Правительстве региона.