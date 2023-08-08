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НовостиПолитика8 августа 2023 6:27

Два беспилотника ВСУ посадили в Курской области

На одном из БПЛА, который приземлили в Курской области, - символика "Азов"
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт

Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Два беспилотника ВСУ 7 августа были посажены силами РЭБ в Курской области.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- На одном из них символика полка «Азов» – запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам! - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что утром 6 июля ВСУ обстреляли деревню Кулига Рыльского района. Снаряды повредили окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. Власти пообещали оказать помощь всем собственникам.

Накануне украинские воска атаковали поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировали 10 прилетов. Оказались повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домах.