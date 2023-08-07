8 августа в Курской области будет до +28

Во вторник все еще будет жарко Фото: Даниил НАЙХИН

8 августа в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем 23-28°.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,8 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

В регионе рекордно выросли продажи воды и мороженного, пляжи битком набиты людьми, а "скорая" перегружена звонками - такая погода особенно опасна для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Волна тепла может быть особенно нежелательной для пожилых и людей с плохим физическим здоровьем. В жару очень важно соблюдать простые рекомендации специалистов.