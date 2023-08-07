В Курске до 4 сентября перекроют улицу Кати Зеленко

В Курске на участке улицы Кати Зеленко от дома № 9 до пересечения с улицей Володарского будет ограничено движение автомобильного транспорта. Ограничение продлится до 08:00 4 сентября.
О этом сообщили в мэрии города.
Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, это связано с производственной необходимостью по прокладке сетей водопровода и канализации.
Просим водителей заранее предусмотреть пути объезда.
Ранее КП сообщала, что на Привокзальной площади планируется создание транспортного хаба. Транспортно-пересадочный узел облегчит движение и пересадку пассажиров, сказали в правительстве региона.
Первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Юрий Городков отметил, что готов содействовать в решении необходимых вопросов на федеральном уровне.