В Курске до 4 сентября перекроют улицу Кати Зеленко

В Курске на участке улицы Кати Зеленко от дома № 9 до пересечения с улицей Володарского будет ограничено движение автомобильного транспорта. Ограничение продлится до 08:00 4 сентября.

О этом сообщили в мэрии города.

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, это связано с производственной необходимостью по прокладке сетей водопровода и канализации.

Просим водителей заранее предусмотреть пути объезда.

Ранее КП сообщала, что на Привокзальной площади планируется создание транспортного хаба. Транспортно-пересадочный узел облегчит движение и пересадку пассажиров, сказали в правительстве региона.

Первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Юрий Городков отметил, что готов содействовать в решении необходимых вопросов на федеральном уровне.