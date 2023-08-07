Курянина обвиняют в развращении малолетних соседок

Мужчине грозит длительный срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском областном суде рассматривают уголовное дело по обвинению 44-летнего жителя Курска в преступлениях против половой неприкосновенности пяти малолетних девочек в возрасте от восьми до 11 лет.

Жителя Курска обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (два эпизода);

п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении четырех несовершеннолетних.

По версии следствия, инкриминируемые мужчине деяния были совершены летом 2021 года – в отношении двух девочек девяти и десяти лет, а также летом 2022 года – в отношении четырех девочек в возрасте от восьми до 11 лет (одна из девочек проходит также потерпевшей по эпизодам 2021 и 2022 годов). Все девочки проживали рядом с подсудимым – в одном с ним или соседних домах.

- Мужчина женат, официально трудоустроен не был, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Идет судебное следствие, дело рассматривается в закрытом судебном заседании.