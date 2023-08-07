Курянин взял "серебро" на чемпионате России

В Челябинске состоялся чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования прошли при поддержке федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Выступающий за Курскую область Владимир Лысенко завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 400 метров с барьерами.

Результат Владимира - 49.61 секунды, сообщили в Министерстве спорта Курской области.

Кстати, 12 августа в День физкультурника в Курске пройдут Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В этом году победители будут определены в пяти возрастных категориях: девушки и юноши до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет, до 18 лет, а также мужчины и женщины с 19 лет и старше.

Соревнования пройдут в Детском парке на улице Перекальского, 1А. Торжественное открытие состоится в 11:00, в 11:40 – предварительные матчи.