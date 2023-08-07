В Курске сгорел "Мерседес"

В 16:11 6 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Верхняя Луговая в Курске.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ №3 Курска, сотрудники полиции, скорой помощи.

Пожар удалось потушить в 16:22.

В результате пожара огнем поврежден легковой автомобиль «Мерседес», пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС региона.

Огонь тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.Фото из архива