В Курске на реке спасли 17-летнего парня

В нескольких минутах от места происшествия находится официальный пляж Фото: Светлана ВОЛКОВА

На реке Сейм спасен 17-летний парень. Об этом сообщили в МЧС региона:

- Молодой человек во время отдыха на водоеме стал тонуть. Подоспели друзья, они вытащили его на берег и оказали первую помощь.

В нескольких минутах от места происшествия находится пляж "Элеватормельмаш", где дежурят спасатели. К ним обратились друзья пострадавшего.

Чтобы ускорить доставку парня к медикам, спасатели связались с проводившими патрулирование на катере сотрудниками Аварийно-спасательной службы, которые оперативно прибыли к месту происшествия. Молодого человека перевезли на официальный пляж и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Уважаемые куряне и гости региона! Выбирайте для отдыха только официальные пляжи. Не рискуете жизнью и здоровьем.

Ранее КП сообщала, что с начала купального сезона с водоемов Курской области удалили более 1200 детей, которые находились без сопровождения взрослых.

На особом контроле находятся 232 места неорганизованного купания людей, где чаще всего и происходят трагедии, рассказали в ГУ МЧС региона. В этом году в Курской области с начала купального сезона погибли восемь человек. Случаи гибели фиксируют на так называемых «диких» пляжах.