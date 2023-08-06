Курян предупредили о 35-градусной жаре и сильных порывах ветра

Днем столбик термометра поднимется до +29...+34°. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Целый калейдоскоп погодных явлений прогнозируют синоптики с вечера 6 августа до 21 часа 7 числа. По прогнозу курского гидрометцентра, ночью будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Днем облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Местами грозы, в отдельных районах даже с градом.

Ветер восточной четверти. Ночью 5-10 метров в секунду, утром и днем 8-13. Местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит +19...+24°, днем столбик термометра поднимется до +29...+34°. В отдельных районах жара будет доходить до +35°.

Чтобы избежать несчастных случаев, стоит соблюдать определенные правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу;

- машину поставьте в гараж или припаркуйте подальше от деревьев или слабо укрепленных конструкций;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и т.д.

Спасатели напоминают: в случае беды звоните по номеру «112».