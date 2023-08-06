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НовостиПроисшествия6 августа 2023 10:02

Адвокат из Курской области попыталась присвоить 20 тысяч рублей своего клиента

Женщина убедила подзащитного дать взятку представителям суда, а на самом деле собиралась оставить деньги себе
Анна ГРЕБЕНКИНА

Адвоката из Курчатова обвиняют в покушении на мошенничество. В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По версии следствия, женщина-адвокат обманула своего клиента. Она убедила подзащитного дать 20 тысяч рублей в качестве взятки должностным лицам Курчатовского городского суда. За эти деньги мужчине якобы должны были назначить менее суровое наказание. Клиент передал адвокату средства, которыми она планировала распорядиться по своему усмотрению.

- Довести до конца преступный умысел, направленный на хищение денег подзащитного, адвокат не смогла по независящим от нее обстоятельствам, действия были пресечены, - добавили в пресс-службе.