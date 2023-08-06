49-летнюю курянку осудят за убийство ножом сожителя. Сеймский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела.

По версии правоохранителей, 16 июня пьяная обвиняемая находилась в квартире жилого дома по улице Комарова Курска. Во время ссоры со своим сожителем-ровесником женщина ударила его ножом в область туловища. От причиненного повреждения мужчина скончался.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.