6 июля ВСУ обстреляли курскую деревню Кулига

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Утром 6 июля ВСУ обстреляли деревню Кулига Рыльского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Снаряды повредили окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. Власти пообещали оказать помощь всем собственникам.

Накануне украинские воска атаковали поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировали 10 прилетов. Оказались повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домах.

Также 5 августа в Рыльске власти приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. Взрыв причинил урон 35 окнам в двух административных зданиях и Покровском храме. Рабочие уже произвели замеры. Изготовление займет около десяти дней.