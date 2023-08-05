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НовостиПроисшествия5 августа 2023 8:26

С начала купального сезона в Курской области утонули восемь человек

В Курской области с водоемов удалили более 1200 без сопровождения родителей
Ольга ДАНИЛОВА
Синоптики прогнозируют жаркую погоду

Синоптики прогнозируют жаркую погоду

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала купального сезона с водоемов Курской области удалили более 1200 детей, которые находились без сопровождения взрослых.

На особом контроле находятся 232 места неорганизованного купания людей, где чаще всего и происходят трагедии, рассказали в ГУ МЧС региона. В этом году в Курской области с начала купального сезона погибли восемь человек. Случаи гибели фиксируют на так называемых «диких» пляжах.

Родителям за безнадзорность детей до 14 лет, а также гражданам, нарушающим Правила охраны жизни людей на водных объектах Курской области, грозит штраф до тысячи рублей, сказали в ведомстве.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду. Наверняка, многие будут отдыхать у воды.

Не оставляйте детей без присмотра.

Купайтесь только на организованных пляжах, где дежурят спасатели.

Не посещайте водоемы в состоянии алкогольного опьянения.

Телефоны службы спасения «101» и «112».