Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 августа 2023 5:44

Дрон ВСУ сбросил взрывные устройства на Рыльск Курской области

Повреждены окна в двух административных зданиях и в храме
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курский губернатор сообщил о ЧП около полуночи

Курский губернатор сообщил о ЧП около полуночи

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С украинского беспилотника поздно вечером 4 августа сбросили в Рыльске Курской области взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт:

- К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Глава Рыльского района Андрей Лисман добавил:

- В центре Рыльска с интервалом произошли два взрыва устройств, сброшенных с украинских беспилотников. После первого взрыва пострадавших не было.

Последствия второго взрыва выясняются.

Напоминаю о мерах безопасности: не стоит приходить к месту взрывов из любознательности. Если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112.