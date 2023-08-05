Дрон ВСУ сбросил взрывные устройства на Рыльск Курской области

Курский губернатор сообщил о ЧП около полуночи Фото: Светлана ВОЛКОВА

С украинского беспилотника поздно вечером 4 августа сбросили в Рыльске Курской области взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт:

- К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Глава Рыльского района Андрей Лисман добавил:

- В центре Рыльска с интервалом произошли два взрыва устройств, сброшенных с украинских беспилотников. После первого взрыва пострадавших не было.

Последствия второго взрыва выясняются.

Напоминаю о мерах безопасности: не стоит приходить к месту взрывов из любознательности. Если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112.