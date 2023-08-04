На Привокзальной площади Курска могут создать транспортный хаб

В Курскую область прибыл первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Юрий Городков. В ходе встречи с губернатором стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности, обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Через территорию Курской области проходят две железнодорожных транспортных артерии – это Московская и Юго-Восточная железные дороги. В ближайшее время в Касторенском районе запустят вторую очередь маслоэкстракционного завода. Ожидается, что предприятие будет производить до 2 млн тонн продукции ежегодно. Это увеличит объем грузового движения.

В преддверии 80-летия победы в Курской битве по решению председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова компания проводит реконструкцию вокзальных комплексов.

На Привокзальной площади планируется создание транспортного хаба. Транспортно-пересадочный узел облегчит движение и пересадку пассажиров, сказали в правительстве региона.

Первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Юрий Городков отметил, что готов содействовать в решении необходимых вопросов на федеральном уровне.