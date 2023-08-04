Пройдут ярмарки «Курский мед – 2023»

5 и 6 августа у гипермаркета «Линия» на улице Энгельса пройдут традиционные ярмарки «Курский мед – 2023». Куряне смогут купить свежий мед напрямую от производителей, а также высококачественные продукты пчеловодства.

Следующие ярмарки пройдут 12 и 13 августа, 26 и 27 августа, сообщили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что в Курской области годовая инфляция в июне ускорилась до 3,1% после 2,3% в мае. Это соответствовало общероссийской динамике. По данным курского отделения Банка России, в Курской области инфляция была даже несколько ниже, чем в ЦФО и России в целом (3,6% и 3,3% соответственно). Годовой рост цен ускорился в основном по данным аналитиков из-за ослабления рубля, смещения сезонности в ценах на овощи, увеличения издержек производителей, а также активизации спроса на отдельные непродовольственные товары.