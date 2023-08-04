До конца года на маршруты в Курске выйдут еще более ста автобусов

На маршруты выйдут 104 новых машины Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в региональном Минтрансе, в рамках обновления подвижного состава в Курске до конца 2023 года планируется выход на маршруты 104 новых автобусов. Также движение начнут электробусы: семь будут находиться на маршруте, еще три - в резерве. К концу года ожидается поставка семи трамваев, которые выйдут на маршрут №1 после реконструкции путей в первом квартале 2024 года.

Продолжается работа по корректировке и запуску новых маршрутов. Осенью планируют ввести дополнительный маршрут от железнодорожного вокзала через микрорайон Полет до поселка им. Маршала Жукова. Он будет запущен с 1 сентября.

В следующем году в поселок могут начать ездить перевозчики, работающие по регулируемому тарифу. Это означает, что на маршруте произойдет обновление подвижного состава, появится возможность безналичной оплаты. По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области, маршрут до поселка им. Маршала Жукова может получить статус подвозящего в новой маршрутной сети города Курска, сообщили в Правительстве региона.