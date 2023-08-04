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НовостиОбщество4 августа 2023 8:20

В Курской области расчистили берега реки и пруда

Акция прошла в Касторенском и Щигровском районах
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Присоединиться к акции или провести ее самостоятельно может любой желающий

Присоединиться к акции или провести ее самостоятельно может любой желающий

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Касторенском и Щигровском районах Курской области прошли акции «Вода России» нацпроекта «Экология».

В Касторенском районе убирали берег пруда в селе Раздолье. Протяженность очищенной береговой линии составила 600 метров. Участники собрали два кубометра мусора.

В Щигровском районе акция прошла на реке Рать в деревне 2-й Патепник. Активисты очистили 50 метров берега.

Весь собранный мусор был вывезен на специально оборудованные площадки.

Присоединиться к акции или провести ее самостоятельно может любой желающий. В последнем случае необходимо предоставить в Министерство природных ресурсов Курской области отчетную информацию. По заявке в Минприроды можно получить необходимый инвентарь – мешки и перчатки, сказали в Правительстве региона.