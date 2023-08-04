В Курской области расчистили берега реки и пруда

Присоединиться к акции или провести ее самостоятельно может любой желающий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Касторенском и Щигровском районах Курской области прошли акции «Вода России» нацпроекта «Экология».

В Касторенском районе убирали берег пруда в селе Раздолье. Протяженность очищенной береговой линии составила 600 метров. Участники собрали два кубометра мусора.

В Щигровском районе акция прошла на реке Рать в деревне 2-й Патепник. Активисты очистили 50 метров берега.

Весь собранный мусор был вывезен на специально оборудованные площадки.

Присоединиться к акции или провести ее самостоятельно может любой желающий. В последнем случае необходимо предоставить в Министерство природных ресурсов Курской области отчетную информацию. По заявке в Минприроды можно получить необходимый инвентарь – мешки и перчатки, сказали в Правительстве региона.