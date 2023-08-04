В Курской области школьник погиб от отравления угарным газом

Слесарю, который делал ремонт, грозит до шести лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Обоянский районный суд поступило уголовное дело по обвинению сотрудника АО в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Нарушения повлекли смерть ребенка, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В Обоянский районный суд поступило уголовное дело против 34-летнего местного жителя - слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Его обвиняли по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина осуществлял техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в доме одного из сел Обоянского района. Слесарь пытался привести магнитный клапан в рабочее состояние, когда не смог, то в нарушение требований безопасности зафиксировал его проволокой, после чего составил акт сдачи-приемки работ, сообщили в ведомстве.

А через три месяца, в декабре 2022 года, в этом доме произошел неконтролируемый выброс угарного газа, в результате 11-летний ребенок отравился и погиб.

Преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, относится к категории тяжких, санкцией статьи положено наказание до шести лет колонии. Сейчас слесарь находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.