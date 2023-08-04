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НовостиПроисшествия4 августа 2023 7:43

В Курской области школьник погиб от отравления угарным газом

Под Курском газовика судят за нарушения техники безопасности
Ольга ДАНИЛОВА
Слесарю, который делал ремонт, грозит до шести лет колонии

Слесарю, который делал ремонт, грозит до шести лет колонии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Обоянский районный суд поступило уголовное дело по обвинению сотрудника АО в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Нарушения повлекли смерть ребенка, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В Обоянский районный суд поступило уголовное дело против 34-летнего местного жителя - слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Его обвиняли по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина осуществлял техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в доме одного из сел Обоянского района. Слесарь пытался привести магнитный клапан в рабочее состояние, когда не смог, то в нарушение требований безопасности зафиксировал его проволокой, после чего составил акт сдачи-приемки работ, сообщили в ведомстве.

А через три месяца, в декабре 2022 года, в этом доме произошел неконтролируемый выброс угарного газа, в результате 11-летний ребенок отравился и погиб.

Преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, относится к категории тяжких, санкцией статьи положено наказание до шести лет колонии. Сейчас слесарь находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.