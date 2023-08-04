Под Курском ночью вспыхнул дом

В 01:22 4 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме поселке Новомеловое Горшеченского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные - спасатели 23 ПЧ Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожар удалось потушить в 01:34.

В результате в жилом двухквартирном кирпичном доме в нежилой квартире огнем повреждена стена, рассказали в ГУ МЧС региона.

Огонь тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

Поделиться: