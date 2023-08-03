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НовостиПроисшествия3 августа 2023 13:34

В Курске горела баня

Пожар произошел на Литовской в Курске
Ольга ДАНИЛОВА

Курские пожарные ликвидировали загорание в бане на улице Литовская областного центра.

- В тушении были задействованы шесть единиц техники и 27 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Горение происходило под кровлей здания. Огнеборцы использовали бензорезы для организации доступа к очагу пожара.

В здании 30 на пять метров частично повреждены кровля, потолочные перекрытия, мебель. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Ранее КП сообщала, что в Центральном федеральном округе прогнозируется аномально жаркая погода. Максимальная дневная температура воздуха в ближайшие дни в Курской и Белгородской областях местами достигнет 37°С.

Волна тепла может быть особенно опасной для пожилых и людей с плохим физическим здоровьем. В жару очень важно соблюдать простые рекомендации специалистов. Необходимо надевать головной убор, стараться держаться в тени и периодически заходить в помещение с кондиционером.