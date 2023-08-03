Курский облсуд отправил 19-летнего парня в колонию за приготовление к госизмене

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда
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Курский областной суд огласил приговор по делу о приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение государственной границы.
Курский областной суд рассматривал уголовное дело по обвинению 19-летнего жителя Новосибирска по
ч.1 ст.30, ст.275 УК РФ – приготовление к государственной измене, т.е. совершенный гражданином РФ переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам;
ч.3 ст.30, ч.1 ст. 322 УК РФ – покушение на пересечение Государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.
26 июля было начато рассмотрение данного уголовного дела по существу.
Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.
Сегодня, 3 августа, Курский областной суд признал парня виновным и по совокупности преступлений назначил шесть лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на год.
Приговор может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.