Курский облсуд отправил 19-летнего парня в колонию за приготовление к госизмене

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд огласил приговор по делу о приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение государственной границы.

Курский областной суд рассматривал уголовное дело по обвинению 19-летнего жителя Новосибирска по

ч.1 ст.30, ст.275 УК РФ – приготовление к государственной измене, т.е. совершенный гражданином РФ переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам;

ч.3 ст.30, ч.1 ст. 322 УК РФ – покушение на пересечение Государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.

26 июля было начато рассмотрение данного уголовного дела по существу.

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.

Сегодня, 3 августа, Курский областной суд признал парня виновным и по совокупности преступлений назначил шесть лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на год.

Приговор может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.