Под Курском устроят музыкальное шоу

5 августа в селе Красниково Пристенского района Курской области на территории этнографического кластера «Парк мельниц» с 17:00 до 22:00 пройдет вечернее музыкальное шоу «Ночная симфония». Это пятое из 12 мероприятий межрегионального проекта «Парк мельниц – культура 365».

В программе - шоу воронежских барабанщиков, музыкальный квиз «Мир искусства», выступления Губернаторского камерного оркестра, джаз-рок группы Take-Fire, солистов Курской государственной филармонии. Зрители увидят лазерное и огненное шоу «Прометей», будет организована ярмарка-продажа фермерской продукции.

Проект реализует Курский областной Дом народного творчества и АНО «Центр социально-культурных инноваций и технологий» при поддержке Министерства культуры Курской области и Президентского фонда культурных инициатив.