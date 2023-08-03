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НовостиОбщество3 августа 2023 10:36

В Курской области могут выделить допсредства на увеличение числа ЭКО

В регионе предложили меры поддержки рождаемости
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Региональные власти поставили задачу увеличить рождаемость

Региональные власти поставили задачу увеличить рождаемость

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главными темами рабочей встречи стали меры поддержки, которые будут приняты для увеличения показателей рождаемости в регионе. В частности, в Курской области планируется разработать и принять программу дополнительной поддержки студенческих семей. Также обсуждается вопрос выделения дополнительных средств для увеличения количества возможных процедур ЭКО. Кроме того, для старшеклассников могут организовать курсы внеурочной деятельности на тему семейных ценностей и традиций.

В России в 2018 году в соответствии с указом президента Владимира Путина объявлено Десятилетие детства. Демография стала одним из главных направлений развития страны. Решения, направленные на повышение рождаемости, регулярно обсуждаются и принимаются на региональном уровне, добавили в Правительстве региона.