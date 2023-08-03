В Курской области будет держаться аномальная жара

Курянам советуют держаться в тени и пить больше жидкости Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гидрометцентр России сообщает, что в Центральном федеральном округе прогнозируется аномально жаркая погода. Максимальная дневная температура воздуха в ближайшие дни в Курской и Белгородской областях местами достигнет 37°С.

Волна тепла может быть особенно опасной для пожилых и людей с плохим физическим здоровьем. В жару очень важно соблюдать простые рекомендации специалистов. Необходимо надевать головной убор, стараться держаться в тени и периодически заходить в помещение с кондиционером. Желательно выбирать одежду из натуральной ткани и открытую обувь.

Следует пить от полутора до трех литров жидкости в день, употреблять в пищу овощи и фрукты. Также медики советуют уменьшить физическую нагрузку в жаркие дни.