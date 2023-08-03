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НовостиСпорт3 августа 2023 8:14

В Курске пройдут соревнования по уличному баскетболу

Они состоятся 12 августа
Ольга ДАНИЛОВА

12 августа в День физкультурника в Курске пройдут Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В этом году победители будут определены в пяти возрастных категориях: девушки и юноши до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет, до 18 лет, а также мужчины и женщины с 19 лет и старше.

Соревнования пройдут в Детском парке на улице Перекальского, 1А. Торжественное открытие состоится в 11:00, в 11:40 – предварительные матчи.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте sila-rossii.er.ru. Комиссия по допуску будет работать на месте проведения соревнований с 9:00 до 10:00.