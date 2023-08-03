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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:16

Под Курском нашли артснаряды

Арсенал, найденный под Курском, вывезли на полигон
Ольга ДАНИЛОВА

2 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в лесополосе вблизи деревни Долгое Курского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены два артиллерийских снаряда 75 мм, сообщили в ГУ МЧС региона. Они изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.