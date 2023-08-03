В курском СНТ обнаружили свалку

Сотрудники регионального Минприроды проконтролировали ликвидацию несанкционированной свалки в СНТ «Лазурное». О сваленном на территории садового товарищества мусоре в ведомство сообщили куряне.

В ходе выезда на указанное место информация подтвердилась. СНТ «Лазурное» было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

В течение двух дней свалку в садовом товариществе убрали, отходы вывезены на специально оборудованную площадку. По словам председателя, в ближайшее время в СНТ «Лазурное» будут установлены информационные знаки и видеокамеры, предназначенные для информирования граждан и фиксации нарушений. В дальнейшем видеозаписи будут направлять в уполномоченные органы.

Специалисты Минприроды Курской области напоминают, что мусор необходимо выбрасывать в специально отведенных местах. В СНТ «Лазурное» также для этого есть оборудованная контейнерная площадка.