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НовостиОбщество2 августа 2023 13:10

Почти девять тысяч заявлений подали в курские вузы в онлайн режиме

Впрочем, число студентов значительно меньше количества заявок
Алексей СЕРГУНИН
3 августа завершается прием оригиналов документов, а 9 августа вузы опубликуют приказы о зачислении.

3 августа завершается прием оригиналов документов, а 9 августа вузы опубликуют приказы о зачислении.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В этом году абитуриенты имели возможность выбрать до пяти образовательных учреждений и до пяти направлений в каждом из них. Об том сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области

Больше всего заявлений через портал госуслуг подали в Курский государственный медицинский университет – более трех тысяч по разным образовательным профилям. В Курский государственный университет при помощи суперсервиса направили более 2,5 тысячи заявлений, около двух тысяч - в Юго-Западный государственный университет. Всего в этом году около девяти тысяч абитуриентов подали заявления в курские вузы через «Госуслуги».

3 августа завершается прием оригиналов документов, а 9 августа вузы опубликуют приказы о зачислении.