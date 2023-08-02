Почти девять тысяч заявлений подали в курские вузы в онлайн режиме

3 августа завершается прием оригиналов документов, а 9 августа вузы опубликуют приказы о зачислении. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В этом году абитуриенты имели возможность выбрать до пяти образовательных учреждений и до пяти направлений в каждом из них. Об том сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области

Больше всего заявлений через портал госуслуг подали в Курский государственный медицинский университет – более трех тысяч по разным образовательным профилям. В Курский государственный университет при помощи суперсервиса направили более 2,5 тысячи заявлений, около двух тысяч - в Юго-Западный государственный университет. Всего в этом году около девяти тысяч абитуриентов подали заявления в курские вузы через «Госуслуги».

3 августа завершается прием оригиналов документов, а 9 августа вузы опубликуют приказы о зачислении.